Решение призвано обеспечить энергетическую безопасность в Европе.

Минобороны США запретило американским базам, дислоцированным в Европе, покупать российские энергоресурсы.

Об этом сообщает DW со ссылкой на соответствующее распоряжение Пентагона в пятницу, 27 августа.

Запрет вступает в силу с 30 августа. После чего американские военные не смогут заключать контракты на приобретение энергоресурсов, которые поставляются из Российской Федерации.

Решение объяснили обеспечением энергетической безопасности в Европе, оно распространяется на все виды энергоресурсов.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" назвали условия, при которых "Северный поток-2" никогда не заработаетПри этом запрет действует только на территории Европы. В частности, не распространяется на азиатскую часть Турции.

20 августа Вашингтон объявил о новых санкциях в связи со строительством "Северного потока-2" против судов "Остапа Шеремета" и "Ивана Сидоренко", а также компании "Нобилити" из Петербурга и страховой компании "Константа".

Запуск Северного потока-2

Газопровод "Северный поток-2" не был освобожден от правила Европейского Союза, согласно которому владельцы трубопроводов должны отличаться от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

Соответствующее решение принял высший региональный суд Дюссельдорфа недавно.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены и провели процедуру анбандлинга. Это будет способствовать обеспечению честной конкуренции на рынке и предотвращению препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре.

Так что "Газпром" должен разделить компании, которые сейчас управляют газопроводом.

Украина предложила свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток-2" в качестве независимого оператора.

"Северный поток-2": что известно

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская