Тарифные планы с равномерной оплатой дают возможность платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

Газопоставляющие компании предлагают населению альтернативные ценовые предложения на поставку газа, которые позволят равномерно платить за потребленное топливо в течение года.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".

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Отмечается, что самое распространенное сезонное предложение этого года - тарифные планы с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

Общая сумма к оплате в таких тарифных планах определяется в соответствии с объемом газа, который клиент в среднем потребляет в течение отопительного сезона. А дальше эту сумму человек платит равномерными частями ежемесячно.

Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Такие тарифные планы, в частности, предлагает газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", а также региональные газсбыты, работающие под брендом "Твой Газсбыт".

"Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она идентична летней базовой. Ввиду рекордного подорожания газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли", - отметила пресс-служба.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила цену 7,96 грн за куб. м. Срок действия тарифа - с 1 октября 2021 по 30 апреля 2022 года. Подключиться к предложению можно до 31 октября.

Региональные газсбыты предложили цену 7,99 грн за кубометр. Срок действия - с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года. При этом подключиться к тарифу возможно только до 31 августа.

"Таким образом, сезонные тарифные планы не будут дешевле, чем летние. Однако инструмент равномерной оплаты позволит людям лучше распределить нагрузку на семейный бюджет и таким образом избежать больших счетов зимой. Именно такой возможностью сезонные тарифы и привлекают потребителей", - сказано в сообщении.

Рынок газа: что необходимо знать

С 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. При этом, потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет.

16 августа средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Относительно августа, когда стоимость голубого топлива по предоплате составила 11,67 грн за куб. м, цена выросла на 57,2%.

Автор: Анна Бредихина