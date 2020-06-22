В украинских хранилищах более 19 миллиардов кубов газа

По состоянию на 20 июня украинские газовые хранилища были заполнены на 62%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 13 по 20 июня увеличились на 2,5% - до 19,22 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 13 июня запасы газа в ПХГ на 48% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13 миллиардов кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 62%.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.

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