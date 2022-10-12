В области уже подготовлено 130 стационарных пунктов обогрева и ведется работа для возможного развертывания временных пунктов.

На Львовщине планируют вовремя начать отопительный сезон и одновременно готовятся к вероятным трудностям.

Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире информационного телемарафона.

"Это будет самый сложный отопительный сезон. Мы войдем в него вовремя, с началом снижения температуры подадим людям тепло в дома. Но, если и в дальнейшем продолжатся ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры, а именно по теплогенерации, то мы можем иметь большую проблему", - сказал он.

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Козицкий отметил, что предвидя возможные трудности с прохождением отопительного сезона, в области работают над подготовкой стационарных пунктов обогрева и готовятся к возможному развертыванию временных пунктов обогрева.

"Работаем над тем, чтобы иметь стационарные пункты обогрева, на данный момент у нас таких в области 130 пунктов. Работаем над возможным развертыванием временных пунктов обогрева и работаем с донорскими благотворительными и общественными организациями, чтобы обеспечить дополнительно в пунктах обогрева дизель-генераторы", - сказал Козицкий.

Массированный ракетный удар РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 11 октября Генштаб Вооруженных сил Украины объявил, что в течение 10 октября российские захватчики нанесли более 61 ракетных и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов Украины.

В результате вражеских обстрелов погибли 20 человек, около сотни ранены.

Также 11 октября российские захватчики утром нанесли удар по Львовской области. Как следствие - произошло три взрыва на двух объектах энергетики. Кроме перебоев с электроснабжением, сообщалось также о перебоях с водоснабжением в нескольких районах города.

Всего было уничтожено четыре электроподстанции в области.

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