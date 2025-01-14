Ситуация в энергосистеме, по данным "Укрэнерго", остается стабильной, несмотря на повреждения в ходе последних массированных ракетных атак. Стоит ли ожидать отключений 15 января 2025 года.

"Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой" поделилось информацией об энергосистеме Украины. Сообщается, что бытовые потребители и бизнес предварительно смогут пройти среду, 15 января 2025 года, без отключений электроэнергии.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в уведомлении.

Ситуация в энергосистеме - что известно

"Укрэнерго" немного ранее, в Telegram, рассказало, что уровень потребления электроэнергии утром во вторник, 14 января, был на 1,9% ниже, чем в понедельник.

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"Причина снижения - установление солнечной погоды в большинстве регионов и более эффективная работа бытовых СЭС", - говорится в сообщении. Суточный максимум потребления, который в понедельник был на 7,3% выше, чем в прошлую пятницу, объясняется существенным снижением температуры во всех регионах Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Украине не стоит ожидать остановок в поставке электроэнергии со стороны Словакии, несмотря на угрозы словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

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