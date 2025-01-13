"Укрэнерго" рассказало, что происходит в энергосистеме, а также о том, стоит ли ожидать отключений 14 января 2025 года.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в приложении "Киев Цифровой", что отключения света для бытовых потребителей и бизнеса во вторник, 14 января 2025 года, не ожидаются.

Ситуация в энергосистеме продолжает оставаться сложной, но такой, чтобы не вводить отключения электроэнергии.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в "Киеве Цифровом".

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При этом, в Telegram, "Укрэнерго" сообщило, что в понедельник, 13 января, потребление электроэнергии было на 7,6% выше, чем в пятницу, 10 числа (по состоянию на 9:30).

"Причина такого ощутимого роста - существенное снижение температуры на всей территории Украины", - говорится в публикации.

Там подчеркнули, что энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после массированных ракетных атак России — восстановительные работы до сих пор продолжаются.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 2024 год стал для украинской энергосистемы самым тяжелым, по сравнению с двумя другими годами в период полномасштабной войны. Если раньше Россия начинала обстрел критической инфраструктуры осенью, то в прошлом году она атаковала энергосистему уже в марте и продолжала это делать в течение всего года.

Кроме того, Словакия продолжит поставлять Украине электроэнергию, даже несмотря на угрозы словацкого премьер-министра Роберта Фицо. Словацкая компания SEPS обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

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