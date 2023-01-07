Отмечается, что в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления электроэнергии в Украине.

На утро 7 января потребление электроэнергии в Украине ниже, чем вчера, но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется его рост. В связи с этим до областей доведены лимиты.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в соцсетях.

По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и одновременно праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном снижении температуры. Но в течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, которые действуют с 10:00 до 23:00 – говорится в сообщении.

В энергокомпании напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются.

Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины

Россияне нанесли уже более 10 массированных ракетных ударов и атак дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Последний состоялся 2 января.

Тем временем Украина готовится к новому массированному удару России, который может произойти уже сегодня, 7 января. В Воздушных силах уверяют, что они готовы к возможным атакам и "держат порох сухим".

В свою очередь в ДТЭК говорят, что после каждой новой атаки восстанавливать подачу электроэнергии в сети сложнее и сложнее. Одной из особенностей "Шахидов" является то, что несмотря на свои небольшие размеры они точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы

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