Это уже не первая волна воздушных тревог за эти сутки.

После 21:30 в среду, 25 января, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Накануне объявления воздушной тревоги глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о поднятии в воздух российских дронов-камикадзе.

"Пишут, что уже 3 группы "мопедов взлетели". Мелкие пакостники в день рождения лучшего Президента не могли ничего не сделать", – отметил он. Впоследствии Ким добавил, что есть такая угроза применения ракет.

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич также информирует об угрозе со стороны российской авиации.

"Военные сообщают о "Шахедах" в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3", - написал он.

В соцсетях начали появляется неподтвержденные сообщения о звуках взрывов в Запорожской и Днепропетровской областях.

(Обновлено 22:20): Глава Офиса президента Андрей Ермак настойчиво призвал не игнорировать тревогу.

"Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах", – сообщил он.

Обновлено 22:25: Голова Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупредил об угрозе ракетного удара.

Обновлено 22:27: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также предупредил, что есть опасность ракетных ударов.

"Суспільне" со ссылкой на корреспондентов сообщает, что звуки взрывов слышны в Днепре.

Обновлено 22:34: Звуки взрывов слышны и в Херсоне, пишет "Суспільне" со ссылкой на корреспондентов.

Тем временем в Одесской и Винницкой областях отбой тревоги.

Обновлено 22:40: Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупреждает: "Враг атакует Украину с воздуха дронами и скоростными ракетами".

Обновлено 22:47: Видео со звуком взрыва в Днепре и задымлением публикуют местные Telegram-каналы. Официального подтверждения "прилетов" пока нет.

Обновлено 22:50: О том, что сохраняется высокий уровень ракетной опасности, сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Поэтому прошу – не забывайте об укрытиях! Будьте бдительны и ответственны!", – призывает он.

Воздушная тревога и угроза ударов по Украине 25 января - что стоит знать

Утром в среду, 25 января, в Генштабе Вооруженных Сил Украины предупредили о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов РФ на всей территории нашей страны.

Также утром в Украине уже объявляли воздушную тревогу – через истребители в Беларуси.

Около 15-й Украины снова "покраснела" через воздушную тревогу. По некоторым данным, это может быть связано с учениями, которые проводят оккупанты в Беларуси. Вскоре в центральных областях Украины еще раз объявляли воздушную тревогу. В то же время сообщений о массированных ударах не было.