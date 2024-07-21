Увеличение потребления из-за этого не прогнозируется.

В Украине отменили перевод часов на летнее время. В Министерстве энергетики считают, что энергосистема страны не пострадает от этого.

"Как и отмечал министр энергетики Герман Галущенко, не пострадает энергосистема от отмены перехода времени. Ситуация остается стабильной и это никаким образом негативно не повлияет", - заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

У него спросили, не прогнозирует ли ведомство увеличение потребления из-за отмены летнего времени. Чиновник ответил, что нет.

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Отмена перехода на летнее время

Как сообщал УНИАН, в марте 2021 года ВР приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201), которым предусматривалось установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Уже 16 июля парламент проголосовал за отмену перевода времени с зимнего на летнее в Украине. Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в этом году в последнее воскресенье октября (27 числа) стрелки еще будут переведены на зимнее время, но перевод на летнее время с 2025 года не будет происходить.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил пользу от отмены переходов на летнее и зимнее время, отметив, что теперь в Украине будет "киевское время".

"Я хочу напомнить всем, кто говорит, что это у нас было от деда-прадеда: это время было введено в Украине в 1981 году, в Украинской Советской Социалистической Республике. А что касается обоснования перехода с зимнего на летнее время, впервые оно было обосновано в Соединенных Штатах Америки в 1700-каком-то году. И один из пунктов обоснования было - что надо меньше сжигать свечей,

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