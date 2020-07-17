Юрий Витренко ушел из "Нафтогаза"

Витренко отметил, что сделал на своем посту все возможное для отстаивания энергетической независимости страны.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершает свою работу в компании.

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Об этом написал Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе Украины". Я пришел сюда в 2014 году, после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость", - сообщил он.

"Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - добавил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должность председателя правления НАК.

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