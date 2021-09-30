Роль возобновляемых газов, в частности водорода и биометана, постепенно выходит на первый план.

Госкомпания "Укртрансгаз", как независимый оператор газохранилищ Украины, совместно с "Оператором газотранспортной системы" будут изучать возможности развития рынка возобновляемых газов в Украине: водорода, биометана и синтетического метана.

Об этом говорится на сайте "Укртрансгаза".

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С этой целью ключевые игроки газового рынка Украины подписали соответствующий меморандум.

"Укртрансгаз" и ОГТСУ будут работать над созданием новых цепочек поставок водорода, биометана и синтетического метана, в том числе в страны Европы, будут заниматься обновлением энергетической и климатической политик, будут способствовать созданию нормативно-правовых актов, необходимых для дальнейшей синхронизации энергетического сектора Украины с европейским рынком.

"Мир необратимо движется в сторону декарбонизации. Роль возобновляемых газов, в частности водорода и биометана, постепенно выходит на первый план, а готовность компаний работать с этими энергоносителями становится вопросом стратегическим. Мы в Операторе газохранилищ понимаем, что хотя природный газ пока и остается одним из базовых источников энергии, со временем его экологические и возобновляемые альтернативы займут свое место на рынке, так что к этому моменту нужно быть готовым", – цитирует пресс-служба вр.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергея Перелому.

Компании будут совместно проводить научно-исследовательские работы, изучать рыночные возможности, согласовывать перспективные маршруты и пилотные проекты по хранению возобновляемых газов и их смеси с природным газом.

"В собственной стратегии Оператор ГТС учитывает потенциал развития не только водорода, но и биометана, мы активно работаем над этими инновационными направлениями. Подписание меморандума объединяет наши усилия для эффективной совместной работы над будущим энергетическим переходом Украины", – цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по развитию и трансформации "Оператора ГТС Украины" Павла Станчака.

Украина и водородная стратегия:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена в среднесрочной перспективе транспортировать в страны Европейского Союза водород, используя мощности своей газотранспортной системы.

Министерство энергетики в ближайшее время разработает стратегию водородной экономики Украины и регуляторное поле для запуска рынка водорода в нашей стране.

Водородная стратегия является неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Автор: Анна Бредихина