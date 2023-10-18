В Организации стран-экспортеров нефти заявили, что не планируют принимать каких-либо мер.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян призвал членов Организации исламского сотрудничества, насчитывающей 57 стран, ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля и выслать всех израильских послов.

Как сообщает агентство Reuters, учитывая этот призыв, в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что не планируют принимать какие-либо немедленные меры, аргументируя это тем, что ОПЕК "не политическая организация".

"Четыре источника из ОПЕК, которая производит треть мировой нефти и включает Иран и несколько мусульманских стран, заявили, что группа не планирует немедленных действий или экстренных встреч в свете комментариев Ирана", - пишет агентство.

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Нападение на Израиль и цены на нефть

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 г. Израиль официально перешел в состояние войны.

Цены на нефть подскочили вверх после атаки ХАМАС на Израиль. 9 октября мировые цены на нефть выросли на 5% после самой масштабной за последние десятилетия атаки палестинской группировки на Израиль.

10 октября стало окончательно понятно, что нападение ХАМАС на Израиль изменило цену на нефть. Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

16 октября цены на нефть поднялись выше 91 доллара за баррель из-за усиления дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке и сто долларов за баррель не за горами.

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