Сегодня энергосистема работает без ограничений потребителей с резервом мощности.
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в течение последних суток восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.
"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - отметил он.
Энергосистема Украины
По состоянию на утро 3 апреля в Киевской и Одесской областях из-за непогоды было обесточено почти 6 тысяч абонентов.
Было обесточено около 2 тысяч абонентов в Киевской области и 3,8 тысячи - в Одесской области. В течение суток было восстановлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.
3 апреля 2023 диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял отключений потребителей ни в одной области.
Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения. В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах.