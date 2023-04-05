В течение последних суток восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.

Сегодня энергосистема работает без ограничений потребителей с резервом мощности.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в течение последних суток восстановлено электроснабжение 19 тыс. абонентов в Донецкой области, 2 тыс. абонентов в Днепропетровской и Харьковской областях.

"Генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране", - отметил он.

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Энергосистема Украины

По состоянию на утро 3 апреля в Киевской и Одесской областях из-за непогоды было обесточено почти 6 тысяч абонентов.

Было обесточено около 2 тысяч абонентов в Киевской области и 3,8 тысячи - в Одесской области. В течение суток было восстановлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

3 апреля 2023 диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял отключений потребителей ни в одной области.

Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно страдают от обстрелов россиян и повреждаются сети электроснабжения. В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. Вследствие этого были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах.

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