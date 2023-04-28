По состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления.

Утренняя ракетная атака россиян не нанесла вреда энергетической инфраструктуре Украины и не привела к необходимости ограничения потребления, но на востоке страны в результате обстрелов поврежден энергетический объект.

Об этом сообщило "Укрэнерго", информируя о состоянии энергосистемы. По состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. "Половодье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и в течение всех суток", - информирует "Укрэнерго".

Как сообщается, продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии. Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

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В компании напомнили, что в результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения. Для восстановления того уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая получила тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, просим по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", - призывают потребителей в Укрэнерго.

Утренний обстрел Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, около 04:00 российские захватнические войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95. Известно, что атака осуществлялась из района Каспийского моря.

Украинские защитники отчитались об уничтожении 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также двух беспилотников оперативно-тактического уровня.

В Умани оккупанты попали по многоэтажке, в результате атаки 11 человек погибли, еще 18 получили ранения. Продолжается спасательная операция, в городе объявили трехдневный траур.

В Днепре в результате ракетной атаки разрушен дом - известно о двух погибших, среди которых ребенок, и раненых.

На Киевщине обломки российской ракеты попали в многоэтажку, известно, что пострадал 13-летний ребенок.

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