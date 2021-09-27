В зависимости от компании, годовая, фиксированная цена "голубого топлива" в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании обнародовали октябрьские цены на газ для бытовых потребителей.

Об этом сообщает консультационный центр "Газправда", ссылаясь на данные собственного мониторинга.

Годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячных тарифных планов пятый месяц подряд. Как и раньше, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена газа в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), дочернее предприятие "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр), а также газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

Читайте такжеУдар по Украине: обнародованы подробности газового контакта Венгрии с "Газпромом"При этом самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за кубометр – установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Однако в целом большинство компаний установило цены на уровне до 9 грн за кубометр.

Цены на газ - справка УНИАН

С 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. При этом потребители будут покупать газ по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

С 1 октября 2021 года газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" вводит новый тарифный план "комфортный сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно. Тарифный план будет действовать с 1 октября до 30 апреля.

Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб.м с НДС без стоимости распределения (доставки), и она зафиксирована на весь отопительный сезон.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет. Он рассказал, насколько подорожает газ в октябре.

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Автор: Анна Бредихина