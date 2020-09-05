Пока что премьер не может сказать, какой будет цена на газ во время отопительного сезона.

Цена на газ в октябре будет колебаться в районе 4700-5000 грн за тысячу кубометров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

"Это рынок. Есть фьючерсные контракты, есть форвардные контракты. По ним видно, что в октябре цена будет колебаться в районе от 4700 до 5000 гривен. На зиму мы еще не видим цен, то есть, это снова отрегулирует рынок", - сказал он.

При этом Шмыгаль добавил, что после завершения отопительного периода цена на "голубое топливо" снова снизится.

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Цена газа в Украине

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа установили населению в сентябре цену на газ от 4,4 до 7 грн за куб. м, при этом минимальная цена газа на 64% больше, чем месяцем ранее, а максимальная - на 42% больше.

В первый месяц работы конкурентного рынка природного газа, в августе, цены на голубое топливо для бытовых потребителей колебались от 2,67 до 4,7 грн за куб. м.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене.

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Автор: Дмитрий Шварц