27 октября НЭК "Укрэнерго" предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии в Киевской области.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК.
Отключения света будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК "Укрэнерго". Для того чтобы жители могли заранее подготовиться, ДТЭК публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочную поочередность во временных промежутках для этих адресов.
Возможна небольшая погрешность во времени, примерно 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами.
В графике возможны изменения, сообщают в ДТЭК.
Удар по энергосистеме Украины:
10 октября 2022 года Россия начала уничтожать энергосистему Украины. Зафиксированы массовые попадания в объекты критической инфраструктуры.
Во всех областях Украины начали отключать свет.
Только 10 октября из-за вражеских обстрелов повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.
Удары по объектам энергетической инфраструктуры не прекращаются.
17 октября было зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты.
18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечение на левом берегу Киева.
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