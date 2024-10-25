Лучше готовиться к худшему сценарию насчет поставки электричества, считает глава Запорожской областной военной администрации.

Жителям Запорожской области надо готовиться к худшему сценарию, - что зимой может не быть электроэнергии вообще.

Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона. "Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше - будет супер", - сказал он.

По его словам, в Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорной станции. "Так что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй генератор", - сказал Федоров.

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Говоря о ситуации с теплоснабжением, чиновник рассказал, что на все крупные котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где также есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. При этом добавил, что первые такие установки заработают уже в декабре 2024 года:

"Почему есть задержка, почему не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина - огромная страна и сегодня у нас есть огромный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. А также мы понимаем, что у нас денег нет, поэтому просим наших партнеров приобрести для нас".

По его словам, уже партнерами приобретены такие установки, и 15 ноября первые из них будут на территории Запорожья. "Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Поэтому мы зарезервируем это", - подчеркнул он.

Федоров рассказал, что обычные генераторы есть уже во всех школах и больницах.

Важные новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты постоянно обстреливают Запорожье и область, в частности, бьют по объектам критической инфраструктуры. Кроме того, есть прогнозы, что Россия после продвижения в Донецкой области начнет наступательные действия на Запорожье.

Майор Вооруженных сил Украины Валерий Прозапас отметил, что враг может пойти в наступление на Запорожье после успешного продвижения на Донецком направлении.

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