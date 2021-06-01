Высокопоставленные представители Германии отправились в Вашингтон для обсуждения с американскими чиновниками строительства российского газопровода «Северный поток-2».
В состав делегации вошли советники канцлера Германии Ян Хеккер и Ларс-Хендрик Реллер.
Как сообщает kommersant, немецкая делегация в Вашингтоне встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай, передает Bloomberg со ссылкой на медиагруппу Funke.
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Ситуация вокруг "Северного потока-2"
Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".
Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года.
США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.
7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".
6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.
14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.
19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.
20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2". После этого президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против «Северного потока-2» контрпродуктивными. США отказались вводить ограничения против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Вместо этого Вашингтон ввел санкции против 13 судов, работающих над завершением проекта.
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