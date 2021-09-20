В случае с конкретным домом "Киевэнерго" признало ошибку и пообещало вернуть уплаченные людьми средства.

Некоторые жители столицы внезапно получили огромные счета за отопление - рекордсменом является сумма в платежке в почти 40 тысяч гривень. Женщина, которая ее получила, даже была вынуждена брать кредит.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В частности, жители одной из многоэтажек рассказывают, что суммы в платежках огромные - 17, 25 и даже 39 тысяч. "Они перечислили и аргументируют это тем, что Антимонопольный комитет заставил их перечислить по новой методичке", - рассказывает один из возмущенных киевлян.

Руководитель другого ОСМД выяснил, что перерасчет сделали в высотках, где установлены поквартирные счетчики тепла. Плата осуществляется как за квартиру, так и за помещения общего пользования. Оказалось, что "Киевэнерго" считало отопление лестниц и коридоров по одной методике, а АМКУ указал на другую. Поэтому сделали перерасчет.

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Оказалось, что жильцы одного дома должны вместе доплатить 650 тысяч.

В Антимонопольном комитете признаются, что пока не понимают, как так произошло. Говорят, что руководствовались разъяснениями от Минрегиона. Там вместо этого говорят, что имеют новые директивы.

Киевлянка Ирина, которой насчитали почти 40 тысяч, взяла кредит для его уплаты.

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что люди получили не перерасчет, а внутридомовую корректировку - в соответствии с постановлением правительства. После общения с журналистами там проверили дом, жители которого получили многотысячные платежки и признали, что произошла ошибка. Мол, лишнее насчитали случайно и пообещали вернуть уплаченное обратно.

Подготовка к отопительному сезону:

Согласно данным Минрегиона, по состоянию на начало сентября к старту отопительного сезона регионы технически готовы на почти 80%.

В частности, речь идет о состоянии подготовки зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

Также отмечается, что тарифы на отопление для населения не должны повышаться.

Отопительный сезон в Украине обычно начинается во второй половине октября.

Автор: Юрий Годован