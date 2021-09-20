Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал, что сейчас все идет по графикам, граждане получат тепло без опозданий.

Вся страна активно готовится к отопительному сезону. Сейчас регионы Украины технически готовы к его старту более чем на 90%, что соответствует графику и ожидаемым показателям. Однако многих интересует, что будет с тарифами. Как оказалось, стоимость отопления может не измениться.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, ссылаясь на главу ведомства Алексея Чернышева.

"Подготовка к отопительному сезону находится в фокусе внимания правительства, в том числе и Министерства развития общин и территорий Украины...По данным органов местного самоуправления, она составляет более 90%. Сотрудники Минрегиона регулярно совершают визиты в регионы с целью мониторинга ситуации. Идем по графику", - сказал Чернышев.

По его словам, цена газа на мировых рынках практически ежедневно меняется, поэтому в процессе подготовки к отопительному сезону важно заключение долгосрочных договоров между предприятиями ТКЭ с ООО "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Трейдинг".

Читайте такжеЦена на электроэнергию на оптовом рынке за год повысилась на 41%"Газовая компания предложила одну из самых низких цен на рынке - 7420 грн за тыс. куб. м (с НДС и без других надбавок) в рамках объема I "Фиксированный". Поэтому тарифы на отопление и горячую воду повышаться не должны", — подчеркнул Чернышов.

В министерстве отметили, что полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлены органам местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что производители тепла не гарантируют начало отопительного сезона и адекватное его прохождение из-за кризиса в отрасли, они требуют немедленного вмешательства власти.

Также в ассоциации заявили, что катастрофический рост цены на газ для тепловиков неизбежно приведет к повышению тарифов на тепло для населения.

Кроме этого стало известно, что 13 сентября цена на газ в Украине превысила 23 тыс. грн за тысячу кубометров. В свою очередь цены на газ на европейских хабах приблизились к рекордным 960 долл. за тысячу кубометров.

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Автор: Анна Бредихина