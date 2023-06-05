Аналитики прогнозируют, что сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн бар/сутки приведет к самому низкому уровню добычи за последние несколько лет после падения цен.

Нефть WTI с поставкой в июле подорожала на 1,3% до 72,67 за баррель. Brent с поставкой в августе подорожала на 1,2% до 77,01 долл за баррель.

Как сообщает Bloomberg, нефть начала дорожать после того, как по итогам заседания стран-экспортеров нефти Саудовская Аравия заявила о собственном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в июле.

По состоянию на 10:17 по Киеву нефть марки Brent стоила 77,59 долл за баррель.

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Аналитики прогнозируют, что сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии на 1 млн бар/сутки приведет к самому низкому уровню добычи за последние несколько лет после падения цен.

В то время как другие члены группы пообещали сохранить существующие объемы сокращения до конца 2024 года, Россия не взяла на себя никаких обязательств по дальнейшему сокращению добычи, а Объединенные Арабские Эмираты обеспечили себе более высокую квоту на добычу на следующий год. Поэтому Саудовская Аравия таким шагом потенциально может пожертвовать своей долей рынка ради его стабилизации.

Сокращение добычи нефти

5 июня 2023 года стало известно о том, что ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти - ред.), в которую входит и Россия, на встрече в Вене достигла соглашения о снижении общих целевых показателей добычи с 2024 года еще на 1,4 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ уже имеет соглашение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки, согласованное в прошлом году, что составляет 2 процента мирового спроса. В апреле она также согласилась на добровольное сокращение добычи на 1,6 млн баррелей в сутки, которое вступило в силу в мае и продлится до конца 2023 года.

Российская квота добычи нефти в 2024 году уменьшится на 650 тысяч баррелей в сутки.

На 2023 год квота России составляет 10 миллионов 478 тысяч баррелей в сутки, в 2024 году она будет снижена до 9 миллионов 828 тысяч (а с учётом добровольного сокращения – до 9 миллионов 328 тысяч). При этом квота Саудовской Аравии, крупнейшей страны ОПЕК, на 2024 год осталась неизменной – 10 миллионов 478 тысяч баррелей.

Цель сокращений – остановить падение цен на нефть на мировом рынке. Также Саудовская Аравия, чтобы добиться роста цен, на месяц снизит свой уровень добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

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