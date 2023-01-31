После освобождения Киевской области от оккупантов энергетики ДТЭК Киевские электросети сделали невероятное, когда за полтора месяца вернули свет жителям Киевской области.

Об этом заявил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, в результате оккупации в марте в Ирпене пострадали все электросети, а 70% трансформаторов были разрушены или повреждены, из-за чего город месяц был без света.

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Маркушин добавил, что сразу после окончания боевых действий энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети отправились вместе с саперами, чтобы оперативно чинить поврежденное оккупантами энергетическое оборудование.

Городской голова подчеркнул, что энергетики работали ежедневно и без выходных, благодаря чему они смогли вернуть людям свет за полтора месяца.

"Наши энергетики, нашей Киевской области – сделали невероятное. Штрафовать ДТЭК Киевской области, это как штрафовать ребят из наших Вооруженных сил, военнослужащих на фронте, если бы они сделали какую-то ошибку. Это невозможно, это недопустимо", - подчеркнул Маркушин.

Напомним, ДТЭК полностью восстановил электроснабжение на освобожденной Киевщине за 45 дней.

Также Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что облэнерго прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями был справедливым.

Кроме того госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.