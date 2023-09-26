Чтобы предотвратить аварию на ЗАЭС, Украина завозила на оккупированную станцию дизель.

Украина закупила и доставила на временно оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) 500 тонн дизеля, чтобы предотвратить аварию.

Такое заявление сделал министр энергетики Герман Галущенко, отметив при этом, что Россия, которая окупировала ЗАЭС, не собирлась завозить на станцию дизель, отсутствие которого могло спровоцировать ядерную катастрофу, сообщает "Суспільне".

"Через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы когда семь раз был блекаут, у нас не произошла авария", — рассказал Галущенко, при этом он отметил, что сложившаяся ситуация просто парадоксальна.

Видео дня

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали… не хватило бы дизеля — это ядерная авария", — сказал Галущенко.

Ситуация на ЗАЭС

С первых дней вторжения РФ в Украину агрессор оккупировал станцию.

9 июля 2023 года оккупанты срочно отправили на ЗАЭС Росгвардию. Сообщалось оккупанты минируют ЗАЭС. На станции были зафиксированы минно-взрывные заграждения, заминированная техника, грузовики со взрывчаткой.

Россия призывала НАТО на саммите "решить вопрос" с ЗАЭС.

Эксперты предупреждали о том, что для того, чтобы превратить ЗАЭС в Фукусиму, оккупантам можно ничего не взрывать, так как в случае расплавления активной зоны последует развитие тяжелой аварии.

Вас также могут заинтересовать новости: