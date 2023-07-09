На станции зафиксированы минно-взрывные заграждения, заминированная техника, грузовики со взрывчаткой.

После обнародования карты минирования россиянами Запорожской АЭС, оккупанты срочно отправили на станцию представителей Росгвардии.

Такое заявление сделал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, отметив, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС. На станции зафиксированы минно-взрывные заграждения, заминированная техника, грузовики со взрывчаткой, сообщает ТСН.ua.

"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", – сказал Юсов.

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Он также отметил, что информация о минировании ЗАЭС – это своего рода "привет" тем, кто "не видит" того, что происходит на станции.

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят - возможно, у них проблемы со зрением - каких-то проблем в действиях оккупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", - отметил Юсов.

Что происходит на ЗАЭС

6 июля 2023 года были опубликованы спутниковые снимки ЗАЭС. На самом четком из снимков видны пять белых фигур.

В тот же день стало известно о том, что РФ собирается перевести в режим "горячего останова" еще один энергоблок ЗАЭС. "Энергоатом" заявил о том, что в случае функционирования двух энергоблоков в состоянии "горячего останова", на станции будет реальная угроза наступления аварийной ситуации.

Разведка сообщила о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.

9 июля 2023 года Россия призвала НАТО на саммите "решить вопрос" с ЗАЭС.

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