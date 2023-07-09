Лидеры НАТО встретятся в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы обсудить широкий круг тем.

Лидеры возглавляемого США трансатлантического оборонного альянса НАТО должны на своем саммите обсудить вопрос оккупированной российскими захватчиками украинской ЗАЭС.

Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, обвинив Украину в "систематическом нанесении ущерба" Запорожской АЭС и отметив, что станции "должно быть уделено ключевое внимание саммита НАТО", - сообщает Reuters.

Захарова отметила, что в случае теракта на ЗАЄС, "подавляющее большинство участников альянса окажется в зоне прямого воздействия".

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Саммит НАТО

Лидеры НАТО встретятся в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы обсудить широкий круг тем: от разногласий по поводу заявки Украины на членство и вступления Швеции до увеличения запасов боеприпасов и рассмотрения первых за десятилетия оборонных планов.

Ситуация на ЗАЭС

6 июля 2023 года "Энергоатом" предупредил о новой угрозе от деятельности россиян на оккупированной Запорожской атомной электростанции - доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из РФ, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков.

По состоянию на 6 июля 2023 года сообщалось, что на ЗАЭС около 700 оккупантов, которые все минируют.

На новых спутниковых снимках заметили неопознанные предметы на крыше ЗАЭС.

Посже стало известно о том, что РФ собирается перевести в режим "горячего останова" еще один энергоблок ЗАЭС.

8 июня 2023 года разведка сообщила о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.

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