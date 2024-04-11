Электроинтерконнектор позволяет соединить национальные электросети стран для улучшения взаимодействия в сфере энергетики.

Украина и Словакия намерены завершить реконструкцию и модернизацию электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны" до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Словацкую Республику, где он встретился со своим коллегой Робертом Фицо.

"До конца 2028 года планируем завершить реконструкцию и модернизацию электрического интерконнектора "Мукачево - Вельке Капушаны"", - заявил украинский премьер.

Такие шаги позволят иметь гораздо больше возможностей для того, чтобы экспортировать или импортировать электроэнергию. По мнению Дениса Шмыгаля, реконструкция электроинтерконнектора повысит безопасность Словакии и Украины.

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Премьер отметил, что словацкая сторона сможет пользоваться украинским морским нефтяным терминалом для того, чтобы поставлять нефтепродукты в ЕС. Кроме того, Словакия может использовать газохранилища Украины для хранения запасов своего газа.

Важным итогом визита стала договоренность о создании рабочей группы, которая займется диверсификацией поставок ядерного топлива на АЭС. Это позволит еще больше нивелировать рычаги российского влияния.

Словакия не против вступления Украины в Евросоюз

Во время встречи с Денисом Шмыгалем словацкий премьер Роберт Фицо сделал неожиданное заявление: по его словам, Словакия будет поддерживать украинскую евроинтеграцию. "Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути", - сказал Фицо.

Напомним, Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии в октябре прошлого года. Он был известен, в прежде всего, своими пророссийскими взглядами и тем, что высказывался против поддержки Украины.

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