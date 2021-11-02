В конце мая регулятор запретил импорт в Украину белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года, однако запрет на ноябрь не продлил.

Нардеп из "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что Украина переплатила за электроэнергию, которую будут поставлять из Беларуси в экстренном режиме.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Если бы мы покупали эту электроэнергию в обычном режиме, она стоила бы для нас 1,6 гривны за киловатт / час. Однако мы купили ее в экстренном режиме. И поэтому она обошлась нам в 5 гривен за киловатт/час", – заявил Бужанский.

Он отметил, что сумму стоит умножить с учетом графика, по которому украинская сторона планирует брать электроэнергию.

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Украина запросила аварийную помощь на поставку электроэнергии из Беларуси

Как сообщили вечером, 2 ноября, в Минэнерго Беларуси, с 14:00 вторника в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.

В госкомпании Оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" журналистам УНИАН подтвердили факт получения аварийной помощи.

Также в компании отметили, что в настоящее время никаких отключений потребителей ни промышленных, ни бытовых не планируется.

Аварийная помощь предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

Что предшествовало

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за того, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Справка УНИАН. На сегодняшний день ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Запрет на импорт электроэнергии

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Автор: Виолетта Орлова