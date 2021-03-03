Также «Укргазвыдобування» с апреля 2021 года будет продавать 100% объёмов товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не хуже, чем для группы «Нафтогаз».

Кабинет министров поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подать на рассмотрение правительства решения, которыми предусматривается обязательство для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд населения и теплоэнерго по фиксированной цене с апреля этого года до мая 2022 года.

Данное поручение было принято правительством на сегодняшнем заседании.

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«Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подать на рассмотрение правительства, как акционера компании «Нафтогаз Украины», проекты решения, которыми определить основные направления деятельности «Нафтогаза Украины», - сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Определить содействие развитию рынка природного газа в Украине и обеспечение безопасности поставок бытовым потребителям, в том числе, уязвимым, в частности, путем продажи «Укргазвыдобуванням» в марте 2021 года природного газа поставщикам газа и производителям тепловой энергии для нужд потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе, ОСМД и ЖСК с фиксированной ценой на период с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года и в объёмах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих категорий потребителей в этом периоде», - сообщил Витренко.

Кроме этого, предусматривается, что компания «Укргазвыдобування», которая входит в группу «Нафтогаз», с апреля 2021 года будет продавать 100% объёмов товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не хуже, чем для группы «Нафтогаз».

Также Витренко отметил, что компания «Нафтогаз Трейдинг» с апреля 2021 года на рынке природного газа будет выполнять роль маркетмейкера относительно торговли среднесрочными, на период до двух лет, стандартизированными продуктами.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

24 февраля 2021 года были обнародованы мартовские тарифы на газ для населения.

26 февраля 2021 года стало известно о том, что «Нафтогаз» снизил цену на газ для теплокоммунэнерго.

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Автор: Игорь Орел