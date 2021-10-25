Цена бензина А-95 на некоторых заправках повысилась на 1 гривню.

Розничные сети АЗС в Украине с 23 по 25 октября подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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В частности, на станциях BVS все виды топлива подорожали на 60-90 коп./л. Так, цена на бензин А-95 увеличилась до 32,69 грн/л, на А-92 — до 31,89 грн/л, на ДТ — до 31,08 грн/л.

В сети "Катрал" цены на все виды топлива выросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,57 грн/л, А-92 — до 31,59 грн/л, ДТ — до 29,57 грн/л.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Автопорт", Овис, Prime и др. повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л.

Госрегулирование цен:

4 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

22 октября Министерство экономики Украины повысила среднюю стоимость бензинов в размере 28,20 грн за литр и дизтоплива – 25,07 грн за литр, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 33,2 грн за литр, дизтоплива – 32,07 грн за литр.

Автор: Анна Бредихина