Например, в сети KLO цены на бензины выросли на 10 копеек за литр.

Розничные сети АЗС в Украине 21-22 октября повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 15-80 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на бензин А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 - до 31,40 грн/л, на ДТ - до 29,40 грн/л.

В сети KLO цены на бензины выросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 подорожал - до 32,19 грн/л, А-92 - до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 коп./л - до 30,79 грн/л.

Такие сети как SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 коп./л.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Автор: Анна Бредихина