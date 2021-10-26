Возле третьего энергоблока станции произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода.

На территории Ривненской атомной электростанции в городе Вараш произошло опасное ЧП, для ликвидации которого пришлось привлекать сотрудников чрезвычайных служб.

Об этом сообщили в пресс-службе РАЭС.

Инцидент случился 26 октября около 15:00 на открытой территории возле третьего блока станции, который находится на планово-предупредительном ремонте. Здесь произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Читайте такжеОтключился от сети первый энергоблок Белорусской АЭС: что произошло"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри нормы. Станция работает в штатном режиме", - заверили сотрудники атомной станции.

Для ликвидации прорыва были привлечены 19 работников ГСЧС и 7 спецмашин.

Напомним, что в прошлом году на первом энергоблоке Ривненской АЭС был произведен средний плановый-предупредительный ремонт, на время которого его отключали от энергосети.

Ранее УНИАН сообщал о курьезном "инциденте с безопасностью" на Запорожской атомной электростанции - в помещение стратегического предприятия пытались ворваться дикие поросята.

Автор: Станислав Кожемякин