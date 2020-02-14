Энергоблок №1 Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

По состоянию на 8 часов утра 14 февраля в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС.

14 февраля 2020 года в 07:40 энергоблок №1 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта. Проводится плановое повышение мощности энергоблока.

По состоянию на 8 часов утра 14 февраля в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС. За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились три энергоблока с суммарной нагрузкой 2 429 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 58,3 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 732,2 кВт-ч электроэнергии и с начала года - 2 млрд 568,2 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.