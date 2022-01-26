25 января 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа в случае необходимости.

Отопительный сезон в Украине проходит стабильно, запасов газа и угля достаточно, чтобы уверенно его завершить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Январь подходит к концу. Мы можем констатировать, что отопительный сезон в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно. Мы не приуменьшаем вызовы, которые стоят перед нами, но понимаем, как этим вызовам противодействовать", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что запасы угля на складах ТЭЦ и ТЭС выросли до 800 тысяч тонн, кроме того, законтрактована доставка угля десятью судами класса Panamax. В подземных газовых хранилищах на сегодня имеется 11,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Читайте такжеГаза и угля в Украине достаточно – Зеленский

По словам премьера, запасов газа и угля достаточно, чтобы уверенно завершить отопительный сезон.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

По состоянию на 2 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

25 января 2022 года министр энергетики Герман Галущенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа в случае необходимости.

Импорт газа: