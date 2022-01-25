НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа в случае необходимости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга.
"С февраля "Нафтогаз" в случае необходимости будет импортировать газ в тех объемах, которые нужны для обеспечения безопасности его поставок", - сказал он.
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Министр также отметил, что сейчас запасы газа являются достаточными для прохождения осенне-зимнего периода.
Запасы газа:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
По состоянию на 2 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.
Импорт газа:
- 12 ноября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на то, что при необходимости сможет увеличить импорт природного газа через территорию Словакии.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.
- В связи с тем, что с 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в направлении Венгрии, начиная с октября импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии.
- При этом, по сравнению с прошлым годом, за 11 месяцев 2021 года Украина сократила импорт газа более чем в 6 раз – с 15,6 до 2,55 млрд куб. м газа. А экспорт и реэкспорт составил 2,207 млрд куб. м.
- По состоянию на 8 декабря 2021 года Украина отправила в ЕС в пятьдесят раз больше газа, чем купила.
- В 2021 году объем транспортировки природного газа из Европейского Союза в Украину составил 2,6 млрд куб. м, что в 6 раз меньше, чем в 2020 году.