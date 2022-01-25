По словам министра, сейчас запасы газа достаточные для прохождения осенне-зимнего периода.

НАК "Нафтогаз Украины" намерен возобновить импорт газа в случае необходимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга.

"С февраля "Нафтогаз" в случае необходимости будет импортировать газ в тех объемах, которые нужны для обеспечения безопасности его поставок", - сказал он.

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Министр также отметил, что сейчас запасы газа являются достаточными для прохождения осенне-зимнего периода.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

По состоянию на 2 января 2022 года запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляли 13,54 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Импорт газа: