Россия сейчас "сушит" газовый рынок, взвинчивая цены при имеющемся профиците трубопроводных мощностей.

Пока США и ЕС продолжают раздумывать, что делать с газовым шантажом со стороны России, мы станем свидетелями газовой капитуляции Европы.

Об этом в интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

По его словам, чтобы не идти на уступки перед "Газпромом", можно было бы организовать СПГ-мост из США в Европу.

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""Газпром", взвинтив цены на рынке ЕС, этому помогает, потому что теперь европейские цены превысили азиатские. Как следствие, СПГ-танкеры могут развернуться в сторону Европы. Такой СПГ-мост помог бы частично покрыть дефицит газа на европейском рынке", - сказал Гончар.

Эксперт считает, что такой СПГ-мост продемонстрировал бы в первую очередь "трансатлантическую энергетическую солидарность в противостоянии третьей силе, которая эту солидарность хочет разрушить и укрепить свое доминирование на рынке".

По словам Гончара, ситуацию с поставками газа нельзя оставлять в ее текущем состоянии, и в первую очередь, это касается Европейской комиссии. "Нельзя сидеть и ждать, что кто-то на свое усмотрение отправит танкеры в Европу. Хотя при нынешнем взлете цен, поставлять СПГ как в Китай, так и в Европу - одинаково выгодно", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас "сушит" газовый рынок, взвинчивая цены при имеющемся профиците трубопроводных мощностей, а это выходит за рамки системы бизнес-координат.

"При этом она (Россия, - ред.) еще диктует политические условия Евросоюзу и НАТО. И газ используется в этой игре как оружие. А США и ЕС продолжают раздумывать, что делать. Если такой подход сохранится со стороны Вашингтона и Берлина, то мы станем свидетелями газовой капитуляции Европы. И не только газовой, это потянет за собой цепочку последствий", - сказал Гончар.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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