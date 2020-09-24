Министр энергетики Ольга Буславец не разделяет желание премьер-министра Дениса Шмыгаля забрать под прямое управление компанию «Укргидроэнерго» и уволить главу компании.

Такой вывод делают журналисты агентства «Українські новини» в расследовании «Переподчинить "без шума и пыли": тайный план Шмыгаля по "Укргидроэнерго"».

Авторы расследования пишут, что руководству Минэнерго не нравится, что правительство хочет вывести из-под их управления единственную прибыльную компанию, которой является «Укргидроэнерго».

Так по информации агентства «Українські новини», Минэнерго Ольги Буславец отказалось готовить документы о передаче «Укргидроэнерго».

«Почему документы готовились не в профильном министерстве? По информации агентства, в Минэнерго не очень хотят расставаться с единственной прибыльной компанией такого уровня. В 2019 году прибыль «Укргидроэнерго» составила около 3,2 млрд грн, в 2018 – почти 3,7 млрд грн. Компания мощностями своих девяти ГЭС и ГРЭС в год в среднем производит 10,5 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет порядка 10% в общем энергобалансе», - сказано в статье.

Исходя из подготовленных материалов стало понятно, что Минэнерго не хочет лишиться такой крупной компании.

Как ранее писали журналисты издания Dengi.ua, компания «Укргидроэнерго» является ключевым участником рынка электроэнергии для обеспечения поставок электроэнергии населению в утреннее и вечернее время-пик (7.00-10.00 и 18.00-21.00).

«Укргидроэнерго» закончила первое полугодие 2020 г. с чистой прибылью 1,3 млрд грн и заплатило в бюджет 1 млрд. грн дивидендов. Другие компании энергетического сектора показывают негативные результаты. Убыток «Укрэнерго» составил 18 млрд. грн за первое полугодие 2020 г., убыток НАЭК «Энергоатом» - 2,65 млрд. грн, убыток «Центрэнерго» - 493 млн грн.

В своем материале журналисты высказали мнение о неэффективности правительства в управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями на примере «Энергоатома». «Правительство демонстрирует низкую эффективность и лоббизм при управлении энергетическими стратегическими государственными предприятиями. В частности, правительство вмешивалось в деятельность компании «Энергоатом», что привело к накоплению 20 млрд. грн долгов «Энергоатомом», - отметили журналисты.

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Автор: УНИАН