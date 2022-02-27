В ЕС отметили, что готовы оказать поддержку энергетической отрасли Украины.

Министерство энергетики Украины просит Европейский Союз ускорить присоединение к европейской энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 27 февраля состоялась беседа министра энергетики Украины Германа Галущенко с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон и с Государственным секретарем Великобритании по вопросам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Квази Квартенгом.

Министр проинформировал ЕС о принятом решения воздержаться от присоединения энергетической системы Украины к объединенной энергосистеме России и Беларуси. И обратился по поводу поддержки стремления Украины как можно быстрее присоединиться к европейской объединенной энергосистеме.

Также министр отметил опасность зависимости от российского газа европейских стран и потребность в ограничении возможностей для России использования газа как оружия против Европы. Особенно на примере Украины, где после "газоснабжающего оружия" сейчас Россия использует уже летальное оружие.

"В свою очередь, собеседники заверили министра в полной солидарности с украинской стороной в противодействии российской агрессии. И готовности оказать поддержку энергетической отрасли Украины", - отметила пресс-служба.

Отключение от российской энергосистемы:

С 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем РФ и Беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения России было решено этого не делать.