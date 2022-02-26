Министерство энергетики не планирует никаких отключений электроэнергии.

Об этом во время эфира на телеканале "Рада" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Никаких отключений не планируется. Более того, нет никаких оснований для отключений. Мы можем говорить о том, что отключения происходят, когда не хватает ресурса. Те отключения, которые сейчас происходят, это, к сожалению, следствие военных действий со стороны наших соседей. И мы пытаемся максимально быстро, даже под обстрелами, даже ценой жизни энергетиков, такие восстановления делаются", - сказал он.