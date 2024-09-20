"Укрэнерго" поручено привлечь профессионального консультанта по отбору персонала в соответствии с постановлением Кабинета министров.

Учитывая истечение срока полномочий членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" в конце 2024 - начале 2025 года, Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета государственной компании. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"Министерство убеждено, что процесс отбора членов Наблюдательного совета должен происходить в соответствии с действующим законодательством Украины, уставом Компании и Руководящими принципами корпоративного управления ОЭСР", - говорится в сообщении министерства.

"Укрэнерго" поручено привлечь профессионального консультанта по отбору персонала в соответствии с постановлением Кабинета министров.

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Одновременно с проведением конкурсного отбора независимых членов наблюдательного совета Минэнерго будет осуществлять определение и избрание кандидатур представителей государства в наблюдательном совете компании.

"Первой и основной задачей вновь созданного независимого наблюдательного совета станет проведение прозрачного конкурсного отбора кандидатов на должность председателя правления НЭК "Укрэнерго". Следовательно, наблюдательный совет примет решение о критериях отбора кандидатов на должность председателя правления и утверждение Порядка проведения его конкурсного отбора", - говорится в заявлении министерства.

В соответствии с положением статьи 112 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" действующий наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" в составе 4 человек остается правомочным.

Министерство ожидает, что действующие наблюдательный совет и правление продолжат выполнение своих функций в наилучших интересах "Укрэнерго".