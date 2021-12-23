Гончар отметил, что запуск газопровода без сертификации будет противоречить энергетическому законодательству ЕС, однако это едва ли будет волновать Россию.

Попытки России оказать давление на немецкого регулятора с тем, чтобы ускорить сертификацию "Северного потока-2", едва ли будут результативными.

Об этом в интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

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"Для нового немецкого правительства это будет означать "потерю лица" - поддаться диктату страны, которая не является членом ЕС, но пытается переписать европейские правила игры. Сейчас немцы демонстрируют, что не готовы идти на такой шаг", - отметил эксперт.

В то ж время он напомнил, что в немецком правительстве есть оппоненты "Северного потока-2".

"При этом политика Германии инерционная, ждать каких-то революционных шагов пока не приходится. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц – представитель социал-демократов, которые традиционно, с конца 60-х годов, ориентированы на сотрудничество с Россией. Вместе с тем, в немецком правительстве есть оппоненты "Северного потока-2", что было не характерно для предыдущего правительства. А вот то, что может произойти, так это запуск "Северного потока-2" без сертификации", - отметил эксперт.

Гончар отметил, что запуск газопровода без сертификации будет противоречить энергетическому законодательству ЕС, однако это едва ли будет волновать Россию.

"Когда Россия признавала чьи-то законы? Она свои не соблюдает, как и игнорирует международные договоры. Ее за такой запуск СП-2 могут оштрафовать, но на смехотворную сумму (на миллион евро) по сравнению с миллиардными оборотами "Газпрома". Кстати, подобный сценарий с СП-2 был не раз расписан как в западной, так и российской прессе", - отметил эксперт.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.