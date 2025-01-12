Отключения света 13 января: будут ли действовать графики в понедельник

В "Укрэнерго" напомнили, что в любой момент ситуация может измениться.

"Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы Украины по состоянию на 17:30 воскресенья, 12 января 2025 года. Отключения света на понедельник, 13 января, пока что не прогнозируется, поэтому предположительно бытовые потребители будут со светом.

В приложении "Киев Цифровой" указано, что лучше не включать лишнего, ведь в любой момент ситуация может измениться.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключения не планируются. Чтобы помочь энергосистеме, стоит приручить домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 6:00 до 11:00", - говорится в сообщении.

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Также украинцам посоветовали:

отключить от розеток все приборы, которыми не пользуются прямо сейчас;

пользоваться энергоемкими приборами в порядке очереди, чтобы избежать излишней нагрузки;

выключать свет сразу, когда выходите из комнаты.

заменить обычные лампочки на LED, что позволит сократить потребление в 10 раз.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия рассмотрит возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину, сокращения помощи беженцам и требования возобновить транзит газа или компенсации за убытки, которые, по его словам, понесла Словакия из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоску заявила, что Варшава готова поставлять Киеву больше электроэнергии, если Брастилава прекратить поставки.

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