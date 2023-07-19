В 2011 году между Болгарией и Лукойлом был подписан договор о концессии части портового терминала Росенец, в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

В парламенте Болгарии заявили о намерении прекратить концессию российского Лукойла в порту Росенец возле Бургаса.

Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Кирил Петков, отметив при этом, что Россия объявила Болгарию "враждебной страной", передает Радио Болгария.

"Мы вносим предложение о прекращении концессии Лукойла в порту Росенец. Всегда были сомнения по поводу контроля над этим портом. А наша цель - вступление в Шенген, и это большой и четкий шаг в этом направлении", - заявил Петков, отметив при этом, что Министерство транспорта заявило, что может управлять портом.

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"Таким образом, будут доходы, которые пойдут в казну", — подчеркнул Петков.

Порт Росенец

Портовый терминал Росенец находится на южном берегу Бургасского залива. Он предназначен для приемки, хранения и транспортировки нефтехимического сырья и товарных продуктов.

В 2011 году между Болгарией и Лукойлом был подписан договор о концессии части портового терминала Росенец, в 2022 году временное правительство Болгарии продлило концессию на 24 года.

Война в Украине и позиция Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев до полномасштабного вторжения он заявлял, что Крым якобы является российским, а после – выступал против поставок оружия Украине.

Тем не менее, в первые месяцы полномасштабного вторжения Болгария обеспечила Украине львиную долю импортных боеприпасов.

В июле 2023 года Президент Болгарии обвинил Украину в затягивании войны.

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