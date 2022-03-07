В то же время он отметил, что если европейцы будут просто оправдываться, Украина готова начать "серьезную зарубу" на дипломатическом фронте по этому поводу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что европейцы сейчас эмбарго на российские нефть и газ не будут накладывать, потому что должны найти альтернативные источники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.

"Будет, но пока без европейцев. Европейцы не нашли альтернативы. Мы сейчас будем внимательно следить, если мы увидим, что они реально ищут альтернативу российскому газу и нефти, но просто требуют на это определенное время - это одна история. Мы отнесемся к этому с пониманием", - заявил Кулеба.

"Если увидим, что они просто оправдываются и на самом деле не планируют ни себе замены, тогда будет серьезная заруба у нас на дипломатическом фронте на эту тему", - сказал Кулеба.

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