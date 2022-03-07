Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что европейцы сейчас эмбарго на российские нефть и газ не будут накладывать, потому что должны найти альтернативные источники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал во время онлайн-брифинга.
"Будет, но пока без европейцев. Европейцы не нашли альтернативы. Мы сейчас будем внимательно следить, если мы увидим, что они реально ищут альтернативу российскому газу и нефти, но просто требуют на это определенное время - это одна история. Мы отнесемся к этому с пониманием", - заявил Кулеба.
"Если увидим, что они просто оправдываются и на самом деле не планируют ни себе замены, тогда будет серьезная заруба у нас на дипломатическом фронте на эту тему", - сказал Кулеба.