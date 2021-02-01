Переговоры носили предварительных характер, но представители компаний могут вернуться к ним в будущем.

Руководство американских нефтяных компаний Chevron и ExxonMobil ведет переговоры о возможном объединении компаний. На переговорах компании представляют Майу Вирт и Даррен Вудс.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Как пишет издание, возможность слияния рассматривается в связи с ущербом, нанесенным пандемией коронавируса

Переговоры носили предварительных характер, но представители компаний могут вернуться к ним в будущем.

По предварительным оценкам, капитализация объединенной компании может превышать $350 млрд, а объем производства — составлять около 7 млн баррелей в сутки.

Если объединение Chevron и ExxonMobil состоится, компания станет второй нефтяной компанией мира по этим показателям после Saudi Aramco.

Chevron и ExxonMobil — крупнейшие компании, ведущие свое начало от компании Standard Oil Джона Рокфеллера, которую в 1911 году признали монополией и разделили на 34 компании. Chevron была подразделением Standard Oil в Калифорнии, Exxon — в Нью-Джерси, Mobil — в Нью-Йорке.

Цены на нефть в январе 2021 года

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%).

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае и локдаунів, что внедрялись для остановки распространения вируса.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

По состоянию на 21 января 2021 года цены на нефть упали до рекордного минимума.

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти.

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Автор: Елена Коваленко