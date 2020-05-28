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Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)

11:57, 28 мая 2020
Энергетика
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Кризис в энергоотрасли продолжается / фото УНИАН

Об этом свидетельствует график производства электроэнергии ОЭС Украины, передает НАК "Укрэнерго".

Такое впервые за историю Украины, чтобы в весенне-осенний период ТЭС работали больше, чем АЭС.

НЭК "Укрэнерго"

Как сообщал УНИАН, глобальные изменение на рынке электроэнергии Украины начались с началом карантина. Объемы производства самой дешевой атомной энергетики начали уверенно снижаться в середине марта, а компенсировала падение в балансе более дорогая тепловая энергетика. 

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Ранее сообщалось, что из-за падения потребления электричества, вызванного карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников, правительство решило ограничить работу атомных электростанций, которые производят самую дешевую электроэнергию в стране - 56 копеек за киловатт-час. Вместо нее на рынке стало больше энергии, выработанной на тепловых станциях по цене 1,56 грн за киловатт-час и альтернативных станциях с «зеленым» тарифом – по 4-5 грн за киловатт-час.

Ситуация значительно усугубилась в середине апреля - со вступлением в должность и. о. министра Минэкоэнерго Ольги Буславец - человека, которого связывают с Ринатом Ахметовым, который, фактически, является монополистом на рынке тепловой энергетики.

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