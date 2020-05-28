Кризис в энергоотрасли: впервые в истории Украины в весенне-осенний период ТЭС выработали больше энергии, чем АЭС (график)

Вечером 27 мая работающая мощность угольных ТЭС обогнала работающую мощность АЭС, на которые наложили ограничения 2700 Мвт.

Об этом свидетельствует график производства электроэнергии ОЭС Украины, передает НАК "Укрэнерго".

Такое впервые за историю Украины, чтобы в весенне-осенний период ТЭС работали больше, чем АЭС.

Как сообщал УНИАН, глобальные изменение на рынке электроэнергии Украины начались с началом карантина. Объемы производства самой дешевой атомной энергетики начали уверенно снижаться в середине марта, а компенсировала падение в балансе более дорогая тепловая энергетика.

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Ранее сообщалось, что из-за падения потребления электричества, вызванного карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников, правительство решило ограничить работу атомных электростанций, которые производят самую дешевую электроэнергию в стране - 56 копеек за киловатт-час. Вместо нее на рынке стало больше энергии, выработанной на тепловых станциях по цене 1,56 грн за киловатт-час и альтернативных станциях с «зеленым» тарифом – по 4-5 грн за киловатт-час.

Ситуация значительно усугубилась в середине апреля - со вступлением в должность и. о. министра Минэкоэнерго Ольги Буславец - человека, которого связывают с Ринатом Ахметовым, который, фактически, является монополистом на рынке тепловой энергетики.

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