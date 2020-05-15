Общая работающая мощность атомных блоков в Украине упала до исторического минимума - Герус

На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%, добавил он.

Вечером 14 мая был остановлен еще один атомный блок в аварийный ремонт - в 17:51 был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС.

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Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Общая рабочая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет менее, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины”, - написал он.

По его словам, еще месяц назад атомные блоки несли мощность 9 150 МВт, то есть на 35% больше, хотя погода не особо отличалась от сегодняшней. “На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии возросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничение конкуренции, тем выше цена”, - сообщил эксперт.

Герус добавил, что одновременно видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках.

Ранее Герус заявлял, что из-за решения Министерства энергетики и защиты окружающей среды об отключении нескольких атомных энергоблоков на государственном предприятии НАЭК «Энергоатом», которое производит самую дешевую электроэнергию на рынке, государство не заработает миллиарды гривень, а тарифы на электричество для потребителей со временем вырастут.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает выведение в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия является более дорогой, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.