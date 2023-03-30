Это может произойти раньше 15 апреля.

Отопление в столице выключат при условии стабильного потепления.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на мэра города Виталия Кличко. Он напомнил, что в течение недели будет сохраняться достаточно прохладная погода и ночью еще ожидается минусовая температура.

Кроме того, отметил Кличко, систему теплоснабжения Киева нельзя будет включить за один день после отключения, а дома охлаждаются достаточно быстро.

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Поэтому, по его словам, отключение отопления должно быть синхронным стабильному потеплению, особенно это касается учреждений социальной сферы.

В то же время, по словам мэра, если выключить отопление при низкой температуре, люди будут обогреваться электроприборами, что может повлечь риск аварийности и перегрузки сети.

При этом он не исключил, что отопительный сезон в столице завершат раньше 15 апреля.

Завершение отопительного сезона в Украине - детал и

В Одессе 31 марта завершается отопительный сезон.

Украина успешно завершает зиму и уже в шести областях начали отключать отопление. В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях началось отключение потребителей от отопления.