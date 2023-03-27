В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей начали отключение потребителей от отопления.

Украина успешно завершает зиму и уже в шести областях начали отключать отопление.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook.

Таким образом, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей начали отключение потребителей от отопления.

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"Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон. В части областей погодные условия позволили это сделать раньше, чем было запланировано. Сейчас ожидается похолодание, но после него отопление начнут постепенно отключать и в других областях", – отметил он.

Глава "Нафтогаза" также поблагодарил специалистов за то, что удалось пройти эту зиму без серьезных проблем с теплоснабжением.

Отопительный сезон во время войны

В конце марта в некоторых регионах Украины из-за потепления начали завершать отопительный сезон, при том, что до войны отопительный сезон завершали обычно в середине апреля.

22 марта 2023 года начали отключать отопление в Днепре.

24 марта 2023 года отопление было выключено в Николаеве.

27 марта начали отключать отопление в Запорожье.

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