Киевтеплоэнерго завершило вторую очередь гидравлических испытаний согласно графику

Гидравлические испытания тепловых сетей выполняются в соответствии с утвержденным графиком и в максимально короткие сроки, чтобы своевременно оказать услугу горячего водоснабжения в условиях карантина в связи с COVID-19.

5 июня Киевтеплоэнерго завершило испытывать на гидравлическую прочность сети в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Начато восстановление снабжения горячей водой жилых домов Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. После запуска в работу теплоисточника необходимо около суток для подогрева теплоносителя до необходимой температуры и восстановления горячего водоснабжения в домах.

Гидравлические испытания тепловых сетей выполняются в соответствии с утвержденным графиком и в максимально короткие сроки, чтобы своевременно оказать услугу горячего водоснабжения в условиях карантина в связи с COVID-19.

Сейчас испытания уже завершились для почти 51% потребителей столицы. Это 4520 жилых домов. В результате выявлено 567 повреждений трубопроводов, на сегодня устранены для возобновления поставок горячей воды. В работах задействовано 32 аварийные бригады Киевтеплоэнерго, которые работают в круглосуточном режиме. Дополнительно задействовано персонал из тех районов, где уже прошли гидравлические испытания и ситуация стабильная.

«Ежегодно в межотопительный период испытываем тепловые сети на гидравлическую прочность, чтобы выявить «слабые» места трубопроводов и отремонтировать проблемные участки. Это позволяет минимизировать вероятность аварийных отключений тепла зимой. На сегодня мы испытали 63% квартальных котельных и 46% магистральных теплосетей», - сообщил Василий Деревицкий, директор структурного подразделения «Киевские тепловые сети» Киевтеплоэнерго.

Подогрев теплоносителя и возобновления поставок горячей воды в дома происходит постепенно с соблюдением соответствующих режимов теплоснабжения и технологических процессов. С начала запуска работы теплоисточника после испытаний до появления горячей воды во всех домах потребуется около суток.

Проведение испытаний является обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Это определено Правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 № 620/378.

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